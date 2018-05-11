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/ Природный пожар охватил траву возле кладбища в Чебаркуле

Природный пожар охватил траву возле кладбища в Чебаркуле

Пламя выжигает территорию ежегодно.
сегодня в 15:43
  |  Происшествия

Большой участок в Чебаркуле оказался во власти огня перед Днем Победы. Пламя охватило траву возле болота за городским кладбищем. Распространялся огонь стремительно, и только стоячая вода уберегала от него городские строения. Спецслужбы были готовы к подобному происшествию: оно не первое на участке.

Сотрудники госпожнадзора рассказали, что данная территория горит каждую весну и всегда причиной является пал сухой травы. В 2016 году пожарным и вовсе пришлось спасать припаркованные невдалеке автомобили. — рассказали сайту «Первый областной» коллеги из Чебаркуля.

Напомним, что, несмотря на холодную и мокрую весну, уже 3420 гектаров леса сгорели в Челябинской области. Всего же ликвидированы 183 пожара с начала пожароопасного сезона.

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