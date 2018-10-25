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На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение
Ремонт дорожного покрытия начинается на пересечении Свердловского проспекта и улицы Курчатова.
/ Трое детей едва не сгорели на пожаре в Златоусте

Трое детей едва не сгорели на пожаре в Златоусте

Двоих из них спас прохожий с собакой, третьего — временно приютила старшая по дому.
сегодня в 17:39
  |  Происшествия

В доме № 7 по улице Матросова в Златоусте накануне вечером, 24 октября, случилось ЧП — загорелась одна из квартир трехэтажки. Возгорание обнаружила проживающая в доме местная жительница: она увидела вырывающееся из балкона нижнего этажа пламя и тут же вызвала пожарную охрану. По предварительным данным, в горящем помещении могли находиться дети.

По прибытию подразделением пожарной охраны было обнаружено, что из балкона, находящегося на первом этаже, вырывается пламя. Когда работники пожарной охраны проникли в квартиру, то обнаружили, что горят старые вещи, а кухне, а пожар распространяется на балкон. В квартире в этот момент никого не было. Позже было установлено, что в данной квартире проживает мать 75-го года рождения с тремя несовершеннолетними детьми 2016, 2011 и 2012 годов рождения. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальника ОНДИПР № 1 Златоуста Евгений Асмачко.

Детей внутри пожарные не обнаружили. Позже на место происшествия примчался их отец. По словам мужчины, с супругой они развелись и вместе не проживали. Женщину — многодетную мать, злоупотребляющую спиртными напитками — лишили прав на шестерых малышей. Еще трое, предположительно находившиеся в квартире в момент ЧП, проживали вместе с ней. По словам соседей, их воспитанием жительница Южного Урала не занималась.

Да, дети и бычки у нее собирают, прям в мешочек, сама от урны отгоняла! И на остановке тогда подходит мальчишка, говорит: «Дай денег». Мне не жалко, конечно, но я спросила: «А где твоя мама? Попроси у нее». А он мне: «У нее нет, дай ты мне». Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать! Тогда сыну купила сырок маленький, и опять же детки эти: «Дай попробовать!». Я говорю: «Он же у маленького мальчика, как я у него заберу?». Он мне говорит, мол, если не дашь, я маме расскажу. Жалко, очень жалко, но ни воспитания у деток, ни совести у мамаши нет! — рассказала одна из местных жительниц.

Впрочем, несмотря на отсутствие воспитания, в пожаре дети не пострадали. Старших ребят от огня спас прохожий с собакой, младшего — приютила у себя старшая по дому. Сама же нерадивая мать в момент ЧП «принимала на грудь» в соседнем подъезде.

Отметим, пламя уничтожило вещи и мебель в квартире, а также балконную раму. Внутри повреждена отделка комнат. По предварительным данным, причиной случившегося является неосторожное обращение с огнем.

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