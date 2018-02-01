/ Труп с веревкой на шее обнаружили в горящей хозпостройке в Копейске

По словам очевидцев, в помещении также была лошадь, она не пострадала.

Хозпостройка в поселке Горняк загорелась утром сегодня, 1 февраля. Пламя быстро привлекло внимание соседей, которые бросились на помощь и пытались остановить распространение огня.

Стайка вся не сгорела, только часть внутри: вовремя увидели. Там еще лошадь была, ее тоже вывели, слава богу. — рассказали копейчане.

По словам очевидцев, пожарные, прибывшие на место, обнаружили внутри труп мужчины с веревкой на шее. Информацию об этом подтвердили следователи. В управлении уточнили, что признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назвать точную причину смерти можно будет после судебно-медицинской экспертизы.

На шее — борозда от веревки. Помещение, в котором был обнаружен труп, было закрыто изнутри. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной информации, огонь в хозпостройке начал распространяться от стога сена. На пожар выезжали 22 человека личного состава МЧС. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

