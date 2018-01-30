Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.29 +0.46 69.85 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-6 °C
завтра
 
-22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале

Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале

Увеличение количества трагедий с огнем фиксируют в МЧС.
сегодня в 12:24
  |  Общество

В отдельных территориях Челябинской области введен особый противопожарный режим в связи с увеличением числа трагедий с огнем. За первые 4 недели января погибло 24 человека, что на 7 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предупреждение распространяется на 6 муниципалитетов. Сотрудники экстренного ведомства советуют усилить профилактическую работу на местах и осуществить комплекс превентивных мероприятий.

В адрес глав муниципальных образований были направлены письма с рекомендациями об инициировании введения особого противопожарного режима. В результате данный режим был введен в 6 муниципальных образованиях: Магнитогорский и Верхнеуфалейский городские округа, Карталинский, Сосновский, Каслинский и Увельский муниципальные районы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что рост пожаров также наблюдается в территориях 12 муниципальных образований области. Под угрозой пожаров находятся Кыштымский, Усть-Катавский, Копейский, Троицкий городские округа, Карталинский, Сосновский, Каслинский, Троицкий районы.

Происшествия
Коркинец сгорел в утреннем пожаре в поселке Роза
26.01.2018
Коркинец сгорел в утреннем пожаре в поселке Роза
Происшествия
Пожар в деревянном доме едва не унес жизни семьи из шести человек
25.01.2018
Пожар в деревянном доме едва не унес жизни семьи из шести человек
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани
15.01.2018
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани
Общество
Двух 90-летних пенсионерок спасли из пожара в Челябинской области
11.01.2018
Двух 90-летних пенсионерок спасли из пожара в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Комментарии

Игорь
13:27, 30.01.2018
Вся беда в бездарном руководстве, в постоянном вранье, в подтасовке. Докатились. А что летом будет?

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Силовики задержали главу поселения под Челябинском по подозрению во взяточничестве
сегодня в 14:16
Силовики задержали главу поселения под Челябинском по подозрению во взяточничестве
Общество
Южноуральский журналист продавал наркотики, чтобы помогать больным детям
сегодня в 12:47
Южноуральский журналист продавал наркотики, чтобы помогать больным детям
Общество
За вредные выбросы оштрафовали челябинскую фабрику
сегодня в 12:44
За вредные выбросы оштрафовали челябинскую фабрику
Общество
Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале
сегодня в 12:24
Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале
Общество
Порыв трубы в Советском районе превратил Челябинск в Венецию
сегодня в 11:33
Порыв трубы в Советском районе превратил Челябинск в Венецию
Происшествия
ОПГ похитила дизельного топлива на 60 миллионов рублей на Южном Урале
сегодня в 10:53
ОПГ похитила дизельного топлива на 60 миллионов рублей на Южном Урале
Происшествия
Оказавшийся под завалами дома в Кыштыме после взрыва газа мужчина скончался
сегодня в 10:39
Оказавшийся под завалами дома в Кыштыме после взрыва газа мужчина скончался
Происшествия
Убивший товарища златоустовец попытался спрятаться от полиции за мешками с сахаром
сегодня в 09:37
Убивший товарища златоустовец попытался спрятаться от полиции за мешками с сахаром
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна