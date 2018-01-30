/ Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале

Увеличение количества трагедий с огнем фиксируют в МЧС.

В отдельных территориях Челябинской области введен особый противопожарный режим в связи с увеличением числа трагедий с огнем. За первые 4 недели января погибло 24 человека, что на 7 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предупреждение распространяется на 6 муниципалитетов. Сотрудники экстренного ведомства советуют усилить профилактическую работу на местах и осуществить комплекс превентивных мероприятий.

В адрес глав муниципальных образований были направлены письма с рекомендациями об инициировании введения особого противопожарного режима. В результате данный режим был введен в 6 муниципальных образованиях: Магнитогорский и Верхнеуфалейский городские округа, Карталинский, Сосновский, Каслинский и Увельский муниципальные районы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что рост пожаров также наблюдается в территориях 12 муниципальных образований области. Под угрозой пожаров находятся Кыштымский, Усть-Катавский, Копейский, Троицкий городские округа, Карталинский, Сосновский, Каслинский, Троицкий районы.

