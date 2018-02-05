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Тело младенца обнаружили в сарае в Челябинской области

Мать малыша уже найдена.
сегодня в 16:38
  |  Происшествия

Во дворе одного из частных домов в Троицке нашли тело новорожденного мальчика. Это произошло в субботу, 3 февраля. Информацию сайту «Первый областной» подтвердили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Следователи уже начали работать с матерью погибшего мальчика. Она утверждает, что родила дома. После она вынесла ребенка на улицу, потому что, по ее словам, он родился мёртвым. По предварительной информации, женщина не состояла на учете по беременности.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — добавили следователи.

На данный момент известно, что признаков, указывающих на криминальных характер смерти, при осмотре тела специалисты не обнаружили.

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