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/ Дом вспыхнул в Копейске рядом с многоэтажками

Дом вспыхнул в Копейске рядом с многоэтажками

Поднимающиеся в воздух столбы черного дыма напугали горожан.
сегодня в 19:52
  |  Происшествия

Возгорание заметили жители поблизости стоящих многоэтажных домов. Оказалось, что пламенем охвачена частная постройка в районе улицы Зеленой. На место выехали пожарные. Из-за отсутствия гидрантов пожару присвоен повышенный ранг опасности.

На месте пожара работает 5 отделений, 17 человек. — сообщили 6-ОФПС ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Когда огнеборцы прибыли на место, полыхала уже кровля дома площадью более ста квадратных метров. Работы по устранению возгорания продолжаются.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и погибших. Причины возгорания устанавливаются.

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