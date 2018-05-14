/ Огонь уничтожил дома трех семей в Челябинске

Очевидцы сняли ЧП на видео.

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Накануне, 13 мая, стремительно распространившийся огонь уничтожил дома и хозяйственные постройки в Металлургическом районе Челябинска. О горящем здании в пожарную службу сообщили соседи, они же первыми начали тушить пламя. Прибывшие на место специалисты присвоили пожару повышенный уровень сложности.

Со слов хозяина дома, с которого начался пожар, причиной его возникновения стала баня: именно в ней произошло возгорание. Отсутствие противопожарных разрывов, пристрой бани вплотную к жилому дому, позднее обнаружение пожара — все эти факторы стали причинами того, что сразу три семьи остались без крова. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас выяснением причины возникновения пожара занимаются специалисты отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории.