/ Лики демонов обнаружил фотограф на кадрах с сожжением старых вещей

Автор снимков теперь считает, что у одежды есть сущность.

Сжигая старые вещи, мужчина случайно «призвал демонов». Инцидент произошел несколько дней назад. В качестве подтверждения остались фото. Как рассказал автор снимков, он с супругой решил устроить «торжественное прощание» с ненужной частью гардероба, чтобы повеселить гостя. Все фотографировались на фоне маленького костра, решили запечатлеть и само пламя. Дома оказалось, что оно не совсем обычной формы.

Когда стал отправлять фотографии другу — обалдел. Вы верите, что у вещей может быть сущность? Если нет, то теперь самое время. Придя домой и разглядев фотографии огня, сделанные на телефон, я увидел лики демонов. — поделился с сайтом «Первый областной» Семен Данилов.

Мужчина утверждает, что на изображениях нет ни капли фотошопа. Сайт «Первый областной» решил уточнить у специалистов, была ли корректировка кадров.

Фотографии очень похожи на реальные. Явных «фотошопных» коррективов не вижу. Либо это очень профессиональная работа, либо это действительно такие уникальные кадры. — комментирует дизайнер Ильнур Исламов.

Сам автор фото не верит в «демонов», он считает, что изображения на снимках лишь забавная случайность. Однако фотографии все же предпочел сохранить.