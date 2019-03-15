/ Скорая помощь не смогла проехать во двор из-за размытого въезда в Миассе

Образовавшуюся яму не устранили вовремя из-за непогоды.

В Миассе размытый въезд во двор стал причиной для недовольства местных жителей. После осеннего ремонта теплотрассы у дома № 28 по адресу 60 лет октября стал невозможен проезд к зданию. С наступлением весны на месте ремонта образовалась яма. О проблеме в паблике «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте» рассказала жительница города Анастасия Косолапова.

Был порыв горячей воды. Закопав яму как попало, ремонтники благополучно уехали. Но никто из них не подумал, что это проезд во дворы! И вот теперь там образовалась огромная яма, грунт провалился. Теперь мы не можем спокойно въехать во двор. И не только мы. Вчера там застряла скорая помощь. А сейчас эта яма заполнена водой. Теперь она ещё больше, даже не знаю как будем завтра выезжать. — написала в социальных сетях Анастасия Косолапова.

За комментарием мы обратились в Управляющую компанию «Техком», которая обслуживает дом № 28. Там объяснили, что тепловыми сетями занимается МУП «Городское хозяйство». Как отметила директор предприятия Римма Щербакова, они уведомлены о проблеме, но ее не удалось решить ранее из-за плохой погоды.

Работы были запланированы на вчера, но в связи с погодными условиями, метели-снегопады тут у нас, машины не выехали из карьеров с щебенкой. На сегодня мы там все подсыпем. Работы просто проводились в зимний период, мы там устраняли аварию, грунт был мерзлый, теперь начал оттаивать, из-за чего возникли провалы. — рассказала сайту «Первый областной» директор МУП «Городское хозяйство» Римма Щербакова.

В ведомстве также подчеркнули, что держат ситуацию на контроле, и постараются решить ее как можно быстрее, подсыпая необходимый щебень по мере необходимости.