/ Крупный ТРК в Челябинске эвакуировали сегодня ночью

Из-за пожара в одном из магазинов людей вывели на улицу.

Пожар в крупном торгово-развлекательном комплексе в Челябинске стал причиной эвакуации людей. Сегодня, 5 марта, ночью, в 00:55, из ТРК «ФОКУС» на северо-западе города было эвакуировано 52 человека.

05 марта 2019 года, поступило сообщение о коротком замыкании с последующим возгоранием электропроводки в холодильной установке в магазине «Мегамарт» на 1-ом этаже ТРК «ФОКУС» по адресу: г. Челябинск, ул. Молдавская, 16. — рассказывают сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

От ГУ МЧС на возгорание среагировали 31 человек и 10 единиц техники, в том числе 24 человека и 7 единиц от МЧС России. Отметим, во время возгорания никто не пострадал.