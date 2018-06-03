/ 89-летний дедушка с тростью пропал в Миассе

Волонтеры просят обратить внимание на одиноких пожилых людей на улицах.

Самоделкина Леонида Михайловича разыскивают в Миассе. 89-летний мужчина пропал 30 мая. Вечером того дня он ушел из садового товарищества «Солнечный» и пропал. Неизвестно, где находится пенсионер. Как сообщили родственники, у дедушки проблемы с ногами, поэтому передвигаться быстро он не может, а во время ходьбы использует трость.

Обращайте внимание на похожих одиноких дедушек во дворах и подъездах. Дедушка медленно ходит, опирается на трость. Может быть дезориентирован! — предупреждают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Приметы пропавшего: мужчина среднего роста, среднего телосложения, волосы седые, опирается на трость. Был одет в куртку серого цвета, воротник у которой отделан оранжевой тканью, серые брюки и серую кепку в клетку.

Всех, кто видел похожего мужчину, просят сообщить об этом волонтерам по номерам 89 193 356 821 или 89 227 080 870.