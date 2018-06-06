/ 83-летний дедушка пропал по пути домой в Магнитогорске

Волонтеры опасаются, что мужчина может скитаться по улицам города.

Накануне днем 83-летний пенсионер пропал по пути домой. Об этом сообщили волонтеры из Магнитогорска, к которым уже обратились за помощью родные мужчины. Поисковики просят жителей о подмоге с распространением листовок и поиском пропавшего.

4 июня 2018 года Кирам Хальфидинович Валеев ушел с пересечения улиц Ленина и Вокзальной домой, на проспект Карла Маркса. До настоящего времени его местоположение неизвестно. — сообщили сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Приметы пропавшего: рост около 160 сантиметров, светло-серый цвет глаз, на виске справа темное родимое пятно.

Мужчина был одет в синие джинсы, куртку синего цвета с бежевыми лампасами на рукавах, черные ботинки и черную бейсболку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пенсионера или видел похожего мужчину на улицах, просят сообщить об этом по номеру 89 085 764 733 (Мария).