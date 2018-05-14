/ 4 класс пожарной опасности прогнозируют в Челябинске

За неделю зарегистрировали 65 загораний.

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Минувшая неделя оказалась стрессовой для жителей Челябинска. По всей территории города, начиная от СНТ и заканчивая площадками у торговых центров, вспыхивали природные пожары. В основном, как утверждают специалисты, горела сухая трава. Однако количество пожаров и их интенсивность привели к объявлению III класса пожарной опасности в Челябинске. Уровень может повыситься.

Установлен III класс пожарной опасности и прогнозируется IV класс пожарной опасности. Обращает на себя внимание количество загораний травы. Площадь поражения — больше 80 ГА, всего зафиксированы 65 загораний. — сообщил начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.

При IV классе пожарной опасности организовано ежедневное дежурство и патрулирование, в том числе с привлечением авиации. Запрещается разведение костров, ограничивается посещение наиболее опасных участков.

Напомним, в эти выходные Челябинск окружили многочисленные природные пожары, с которыми боролось большое количество человек. Та же картина наблюдалась в области. Например, в Чебаркуле.