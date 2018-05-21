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/ «Это было страшно». Крупный пожар у железнодорожной станции Мисяш

«Это было страшно». Крупный пожар у железнодорожной станции Мисяш

Огнеборцы установили причины возгорания.
сегодня в 09:45
  |  Происшествия

Сильное возгорание произошло в 100 метрах от железнодорожной станции Мисяш. Там горели десятки автомобильных покрышек. Густой черный дым заметили автолюбители.

Я ехала через железнодорожный переезд. Увидела огромный столб черного дыма. Это было страшно. Казалось, горит автозаправка или крупное предприятие какое-то. Жутко. Я не знала, что мне делать, разворачиваться мне или ехать дальше. На свой страх и риск поехала. — рассказывает очевидец с места происшествия.

Оказалось, что горели покрышки на территории ПРСД. Огонь бушевал на площади 1200 квадратных метров. На место выехали четыре пожарных расчета. На помощь к чебаркульским огнеборцам прибыли пожарные воинской части Чебаркуля.

Сообщение о возгорании поступило в 15:42 в воскресенье 20 мая. Мы тут же выехали. Было установлено, что возгорание произошло в 100 метрах к северу от станции Мисяш. Тушили его до 19:00. Огонь ликвидирован, никто не пострадал. — сообщил сайту «Первый областной» начальник караула ПЧ-48 Андрей Кондратьев.

Известна и причина пожара — горящая трава, с которой огонь перекинулся на покрышки.

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