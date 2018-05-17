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Чем опасны лесные пожары и как их избежать

Рассказываем о последствиях «трех дней ужаса» в Челябинской области.
сегодня в 15:16
  |  Происшествия

Самый масштабный пожар за последние три года ликвидировали в Челябинской области. На это потребовалось трое суток. Основной удар пришелся на Пластовский район. Разбираемся, что произошло и как избежать пожаров.

Какие последствия?

С начала года на Южном Урале сгорело 12 366 гектаров леса. Четверть пришлась на последние несколько дней. Огнем уничтожены деревья и кустарники. Горящая прошлогодняя подстилка из мха повредила корни растений. Большой ущерб пожары наносят и самой почве. Теперь на восстановление леса уйдут десятки лет.

Во время лесных пожаров гибнут и все животные, которые обитают в траве и на деревьях. Заживо сгорают целые семейства с детенышами. Находят уничтоженные огнем птичьи гнезда. Пожары заставляют животных мигрировать, выходить к людям в поисках пищи. Это сокращает срок их жизни. Кроме того, любой лесной пожар — сильный стресс для обитателей территории. Медведи-шатуны становятся частым явлением в сгоревшем лесу.

Кто участвовал в ликвидации?

Только в последние трое суток к тушению пожара привлекли больше 300 человек, 60 единиц техники и несколько вертолетов МЧС. Это огромные ресурсы. Борьба за лес и населенные пункты шла и днем, и ночью. Но кроме природных пожаров были и бытовые. Например, в садовом товариществе Кыштыма или на рынке в Миассе. И там тоже нужна была помощь огнеборцев. Но они могли бы не успеть, если вообразить, что лесной пожар был бы еще масштабнее. Ваш неосторожный пал травы может оставить вас или ваших соседей без дома.

Во всем виноваты люди?

Да, 100% пожаров, которые были в Челябинской области, — рукотворные. Они пришли с полей, где аграрии продолжают жечь траву. Виновных найдут и накажут. Им грозят большие штрафы — до 400 тысяч рублей. Могут и лишить свободы на один год. Уже сегодня управление лесами возбудило 355 дел по насаждениям, поврежденным не до степени роста, и 7 дел по насаждениям, которые больше не вырастут.

Как вести себя в лесу?

В пожароопасный период жечь сухую траву ни в коем случае нельзя. МЧС убедительно просит отказаться на время и от шашлыков. Однако важно знать, как следует вести себя, если возгорание все-таки произошло:

  •   необходимо срочно позвоните в пожарную охрану по номерам 01 или 112.

  •   обязательно оповестите своих соседей и окружающих о пожаре.

  •   если нет уверенности в своих силах, то к тушению пожара самостоятельно приступать не рекомендуется.

  •   во время тушения кромки пожара необходимо защищать органзы зрения и дыхания.

  •   осторожно следует себя вести при тушении торфяных пожаров. можно провалиться в слой горящего торфа.

Важно помнить, что начинающийся пожар тушить проще разгоревшегося. Поэтому нужно постараться затоптать пламя или залить его водой. В то же время — вызвать пожарную службу.

Как обезопасить свой дом?

За три дня в Челябинской области сгорели более 30 садовых и дачных домов. Но ведь не только природные пожары могут спалить ваше имущество. Поэтому лучше недвижимость застраховать. Здание ценой в полмиллиона рублей обойдется в 1,5 тысячи в год, что гарантирует компенсацию в случае ЧП.

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