/ Жителей мелких железнодорожных станций в Челябинской области расселят

Некоторые отказались от переезда.

Жителей малонаселенных станций Кусинского и Нязепетровского районов на направлении Бердяуш — Михайловский завод переселят в районные центры. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Там отменили движение еще в 2012 году из-за низкого спроса, однако никакого расселения предусмотрено не было. При этом, в населенных пунктах по-прежнему нет необходимой дорожной и социальной инфраструктуры.

Прошу глав муниципалитетов разработать дорожные карты по переселению граждан и представить их в сентябре 2018 года. После их утверждения средства на реализацию этих программ будут заложены в бюджете на 2019 год. — подчеркнул Борис Дубровский.

Установлено, что в Кусинском и Нязепетровском районах нужно расселить 39 домов, в которых живет 59 человек. В администрации Саткинского района заявили, что жители железнодорожных станции Нижняя Сатка отказались от переезда и решили остаться в родном селении. Губернатор Челябинской области Борисом Дубровским принял решение выделить средства на расселение жилого фонда железнодорожных станций. Переселенцам приобретут жилье в районных центрах.