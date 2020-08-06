Челябинец пойдёт под суд по подозрению в избиении беременной жены

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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За домашнее насилие и систематическое избиение беременной жены пойдёт под суд житель Челябинска. Уголовное дело по данному эпизоду передано в Советский районный суд.



Мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам, это истязание и причинение тяжкого вреда здоровью. По данным областной прокуратуры, его супруга терпела побои на протяжении семи месяцев — с октября 2019 года по март 2020.

«Мужчина систематически наносил побои своей беременной супруге, причинял физические и психические страдания, заставлял сбривать волосы, обливал зеленкой, истязал свою жену. А в один из дней нанес многочисленные телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью»,— сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Во время расследования обвиняемый находился под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска. Если вина подсудимого будет доказана ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.