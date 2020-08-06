Экс-начальницу ЗАГСа, получавшую премии за своих сотрудников, будут судить в Магнитогорске

Своими действиями она нанесла ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

Послушать 00:00 Бывшая начальница отдела ЗАГС администрации Магнитогорска предстанет перед судом. Женщина обвиняется в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, течение трех лет, с 2016 по 2019 год, руководитель ЗАГСа составляла фиктивные документы, по которым работником отдела якобы назначались премии. Деньги обвиняемая забирала себе, ущерб составил более 800 тысяч рублей. «В рамках расследования уголовного дела представителем потерпевшей стороны заявлены исковые требования о возмещении причиненного материального ущерба», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области. Дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.