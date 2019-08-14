Появилось фото сгоревших в Челябинске машин

Сегодня ночью во дворе на Кыштымской сгорело три автомобиля.

Сегодня, 14 августа, утром сайт «Первый областной» рассказывал о пожаре, произошедшем во дворе дома № 10 по улице Кыштымской в ночь со вторника на среду. В социальной сети появился пост с фотографиями горящих контейнеров для мусора.

В беседе с пресс-службой Центра коммунального сервиса выяснилось, что в эту ночь сгорели не только мусорные баки. На фотографии, сделанной службой безопасности организации, запечатлены три уничтоженные огнем машины. У четвертой повреждена левая сторона.

В Управлении МВД России по городу Челябинску информацию подтвердили и сообщили, что в настоящее время ведется проверка.