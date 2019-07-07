В центре Челябинска сгорел автомобиль

Иномарка загорелась прямо на ходу.

На одной из самых оживленных улиц Челябинска сегодня днём, 7 июля, на ходу загорелся автомобиль. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

На улице Труда, прямо напротив гипермаркета Spar, загорелась Daewoo Nexia. Сначала огонь охватил капот, а затем перебросился на всю машину. О состоянии водителя пока ничего неизвестно.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняют сотрудники МЧС, однако в ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что пожар не носит криминальный характер.