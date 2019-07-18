В Челябинске загорелась машина

Водитель легковушки отделался испугом и ушибами.

Сегодня утром, 18 июля, в результате ДТП загорелась машина. Инцидент произошел по Проспекту Победы напротив дома 38. На месте загорелся ВАЗ-2114.

«В 8-00 поступило сообщение о возгорании автомобиля. На место выехала одна автоцистерна в составе четырех пожарных. Пожар ликвидировали в 8-54», – сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу с ушибами.

Очевидцы засняли видео, смотрите на сайте 1obl.ru