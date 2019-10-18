Утром в пятницу, 18 октября, в телеграм-каналах появилась информация об обысках в управлении культуры Челябинска. Отмечалось, что они проводятся по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Его возбудили из-за скандала с подземными переходами на площади Революции.
Мы позвонили в СУ СК РФ по Челябинской области и спросили, правда ли в данный момент в управлении культуры работают следователи и ведут обыски.
«Да»,— коротко ответил старший помощник руководителя управления Владимир Шишков.
Однако в мэрии факт обысков опровергают.
«Ни обысков, ни выемок, никаких других следственных действий сегодня не происходило ни в здании мэрии, ни в здании управления культуры, ни в помещениях МАУ „Горсад им. А. С. Пушкина“»,— заявил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Напомним, что уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в сентябре. Ущерб бюджету города от махинаций с арендой переходов мог составить порядка 7,5 миллионов рублей.