Администрация Челябинска заявила, что не знала о передаче переходов в центре города юрлицу

Ранее прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело.

Прокуратура Челябинской области предоставила СК региона все результаты проверки для возбужденияя уголовного дела в отношении нескольких должностных лиц за незаконную передачу в аренду подземных переходов в районе площади Революции юридическому лицу. В следственном комитете области решается вопрос о возбуждении дела.

Напомним, что в апреле 2018 года одно из должностных лиц администрации Челябинска совместно с дирекцией МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» незаконно предоставило документы на заключение договора аренды подземных переходов компании ООО «Лоция». Известно, что городской сад, в свою очередь, относится к управлению культуры Челябинска. Однако о заключенных контрактах в управлении никто не знал.

«Распоряжение выдавалось в администрации города. Владимир Алексеевич Елистратов с нами этот вопрос не согласовывал. Я об этом узнала чисто случайно, когда у нас все эти проверки с УФАСом начались. То есть у нас совершенно спокойно преференцию делать. Все в рамках закона»,— рассказала начальник управления культуры Челябинска Элеонора Халикова.

Результаты процессуальной проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.