В Челябинской области отремонтируют дома культуры

Некоторые объекты не восстанавливались с 80-х годов.

К сентябрю 2019 года в Челябинской области около 11 детских музыкальных, художественных хореографических школ и училищ получат новые инструменты и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры.

«Целенаправленной и долгосрочной программы, по которой регионам выделялись бы деньги на ремонты учреждений культуры, не было с середины 80-х годов прошлого века. И то, что мы получили федеральную поддержку, безусловно, большой сдвиг. Нацпроект рассчитан до 2024 года, думаю, за это время удастся улучшить ситуацию», — заявил исполняющий обязанности министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Обновление инструментов и аппаратуры ждут ДШИ Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка, Варненского, Ашинского, Еманжелинского районов. Кроме того, современное оборудование получит Озерский колледж искусств.

Также сейчас продолжаются ремонтные работы в Челябинском Молодежном театре. Помимо 22 миллионов рублей, которые уже были выделены на условиях софинансирования, на второй этап ремонта запланировано привлечении более 100 миллионов. Все работы по ремонту будут завершены в 2020 году. В 2021 начнется реконструкция челябинского кукольного театра.

В области будут восстановлены несколько домов культуры. В частности на ремонт ДК в селе Толсты Варненского района и селе Кунашак Кунашакского района выделено около 29 миллионов рублей.

По примеру модульной библиотеки в Сатке, будет реорганизовано учреждении в поселке Полетаевский Сосновского района. Помещение превратится в современное общественное пространство, в котором могут собираться дискуссионные клубы и проводиться лекции. Кроме того, будет предоставлено новое оборудование, которое предоставит доступ к необходимым информационным ресурсам, а также запланировано серьезное пополнение книжного фонда библиотеки.

До декабря следующего года в области начнут свою работу три обновленных цифровых кинотеатра. Соответствующая аппаратура будет установлена в Озерске, а Миасс пополнится сразу 2 современными кинозалами. Срок завершения работ - декабрь текущего года.

Всего в рамках реализации национального проекта «Культурная среда» на Челябинскую область будет выделено более 130 миллионов рублей.