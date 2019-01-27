Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.92 -0.08 74.63 -0.4
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пожар на ММК напугал жителей Магнитогорска

Пожар на ММК напугал жителей Магнитогорска

Густой черный дым валит из углеподготовительного цеха комбината.
сегодня в 10:36
  |  Происшествия

Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате обеспокоил жителей города. В социальных сетях появились фотографии, как из углеподготовительного цеха валит густой черный дым.

Как утверждают очевидцы, в цеху горит конвейер. Под постом в группе во ВКонтакте развернулись масштабные обсуждения происшествия.

А я мимо шла, думаю ничего себе ККЦ кочегарит! — комментирует пост Ольга Сыромятникова.

Сотрудники МЧС на данный момент никак не прокомментировали произошедшее. По их словам, сообщение о возгорании пока не поступало.

Происшествия
Появились подробности возгорания в углеподготовительном цехе ММК
сегодня в 12:15
Появились подробности возгорания в углеподготовительном цехе ММК
Происшествия
«Это было страшно». Крупный пожар у железнодорожной станции Мисяш
  
21.05.2018
«Это было страшно». Крупный пожар у железнодорожной станции Мисяш
Общество
«У меня мурашки побежали по коже». Подростка, спасшего двух детей на пожаре, считают героем в школе
19.02.2018
«У меня мурашки побежали по коже». Подростка, спасшего двух детей на пожаре, считают героем в школе
Общество
«УК вывесила после пожара списки должников с погибшими». Погорельцы боятся остаться без помощи
29.11.2017
«УК вывесила после пожара списки должников с погибшими». Погорельцы боятся остаться без помощи
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Появились подробности возгорания в углеподготовительном цехе ММК
сегодня в 12:15
Появились подробности возгорания в углеподготовительном цехе ММК
Происшествия
Пожар на ММК напугал жителей Магнитогорска
сегодня в 10:36
Пожар на ММК напугал жителей Магнитогорска
Общество
В день студента на Южном Урале стартовал донорский марафон
сегодня в 08:30
В день студента на Южном Урале стартовал донорский марафон
Хоккей
Дубль Кристиана Томаса позволил «Трактору» во второй раз подряд обыграть «Ак Барс»
вчера в 21:30
Дубль Кристиана Томаса позволил «Трактору» во второй раз подряд обыграть «Ак Барс»
Хоккей
КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»
вчера в 18:30
КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»
Общество
Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области
вчера в 13:36
Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области
Хоккей
Сразу несколько южноуральских хоккеистов вызваны в составы сборных России
вчера в 12:11
Сразу несколько южноуральских хоккеистов вызваны в составы сборных России
Происшествия
Женщину со сверхспособностями задержали в Магнитогорске
вчера в 11:30
Женщину со сверхспособностями задержали в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6