/ Пожар на ММК напугал жителей Магнитогорска

Густой черный дым валит из углеподготовительного цеха комбината.

Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате обеспокоил жителей города. В социальных сетях появились фотографии, как из углеподготовительного цеха валит густой черный дым.

Как утверждают очевидцы, в цеху горит конвейер. Под постом в группе во ВКонтакте развернулись масштабные обсуждения происшествия.

А я мимо шла, думаю ничего себе ККЦ кочегарит! — комментирует пост Ольга Сыромятникова.

Сотрудники МЧС на данный момент никак не прокомментировали произошедшее. По их словам, сообщение о возгорании пока не поступало.