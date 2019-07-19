В Магнитогорске для работников комбината построили новые дома

Жилье было построено в рамках программы «Доступное жилье — металлургам Магнитки».

В Магнитогорске сотрудники Группы ПАО «ММК» смогут заселиться в дом, построенный специально для них. В эксплуатацию были сданы два четырехквартирных жилых дома, входящих в состав строящегося жилого комплекса «Ключевской».

Торжественная сдача жилья в эксплуатацию состоялась 18 июля. Дома были построены в рамках долгосрочной жилищной программы комбината «Доступное жилье — металлургам Магнитки». Поздравить металлургов приехал глава Магнитогорска Сергей Бердников, генеральный директор ММК Павел Ширяев и многие другие.



«Со сдачей этих домов, приуроченной ко Дню металлурга, начался поэтапный ввод в эксплуатацию девяти домов комплекса, насчитывающего в общей сложности 36 квартир. Застройщиком комплекса выступает жилищно-инвестиционный фонд „Ключ“, созданный около 25 лет назад Магнитогорским металлургическим комбинатом с целью развития жилищного строительства для работников компании», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской области.

Для сотрудников комбината стоимость жилья будет составлять 34 тысячи рублей за квадратный метр. Приобрести жилье работники могут и в ипотеку, в том числе, без первоначального взноса.

