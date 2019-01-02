/ Появилась информация о новых жертвах взрыва

Из-под завалов достали еще двух погибших.

По последней информации, число жертв, погибших при взрыве подъезда дома № 164 по проспекту Карла Маркса, увеличилось. Спасатели достали из-под завалов тела еще нескольких человек. На данный момент количество погибших достигло 16 человек. Редакция «Первого областного» выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших в трагедии.

Напомним, что работы по разбору завала продолжаются. Сегодня ночью сотрудники служб ликвидировали кровлю, которая мешала продолжению поисков. После того, как угрозу нового обрушения устранили, работы возобновились.