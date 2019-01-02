/ Количество жертв в Магнитогорске выросло

Спасатели достали еще несколько тел погибших под завалами.

Специальные службы достали еще несколько тел погибших из-под завалов. На данный момент число жертв достигло 19 человек, из них 2 ребенка. Редакция «Первого областного» выражает свои глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких в трагедии.

Работа над разбором завала идет полным ходом. Редкие остановки делают для того, чтобы просушить территорию и для того, чтобы поисковые собаки могли выполнить свою работу.

Много часов ведется работа пункта приема граждан, в котором людям помогают решить их вопросы. Также, в нем ведется работа по восстановлению документов.