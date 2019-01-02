/ Горячим питанием в Магнитогорске обеспечивают более 1500 человек

Круглосуточный пункт горячего питания организован для ликвидаторов последствий после взрыва многоквартирного дома в Магнитогорске. Он находится в столовой школы № 14, где сейчас работает пункт приема граждан и расположен городской штаб помощи.
Пункт организован при поддержке администрации города Магнитогорска и Челябинской области совместно с волонтерскими и благотворительными организациями, в организации принимает участие ГУФСИН России по Челябинской области.
— В сутки полноценную горячую пищу получают более полутора тысяч человек: спасатели, сотрудники силовых ведомств, волонтеры. — сообщает Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.
Также отметим, что сразу после трагедии, на место происшествия выехал начальник ГУФСИН России по Челябинской области Виктор Брант.