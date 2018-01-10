/ Повар вагона-ресторана запер коллегу в подсобке и украл дорогой ноутбук

Полиция по горячим следам задержала повара и его подельника.

Транспортная полиция 3 января по горячим следам раскрыла кражу ноутбука. Гаджет украли у повара, работающего в вагоне-ресторане поезда «Челябинск-Санкт-Петербург». Сам состав в это время находился в Новотехническом парке, там сотрудников готовят к дороге. Как установила полиция, дорогой ноутбук лежал на кухне, а его хозяин был в подсобном помещении. Там его грабители и заперли.

Спустя несколько минут потерпевшему удалось выбраться и догнать злоумышленников, однако они оказали ему сопротивление. Прибывшие на помощь сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались двое жителей Челябинской области. Совершив грабеж, они спрятали ноутбук, стоимостью 38 тысяч рублей, в помещении котельной вагона-ресторана другого пассажирского поезда, где, к слову сказать, один из похитителей работает поваром и трудоустроен в той же организации, что и владелец похищенного компьютера. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Сейчас ноутбук вернули владельцу. Против двух похитителей возбудили уголовное дело. Сейчас его готовят к передаче в суд.