/ Яма возле парка Пушкина представляет опасность для пешеходов и автомобилистов

Провал в асфальте образовался на месте колодца.

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На выезде из парка Пушкина автомобилистов теперь встречает яма. Она появилась на месте канализационного колодца. По сообщениям очевидцев, образовавшаяся яма имеет большой размер и мешает проходу горожан. Такие неудобства наблюдаются со стороны улицы Цвиллинга.

Я проходил мимо парка, когда увидел эту яму. Она большая, и, хоть и огорожена, но в нее очень легко провалиться или заехать колесом от машины, особенно в темное время суток. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Яму сняли на видео. На кадрах любительской съемки видно основание канализационного люка. Оно находится в самом провале. Кроме того, в яме скопилось большое количество воды. Определить ее глубину на глаз не представляется возможным.