/ Беременная женщина застряла в лифте в ТРК Челябинска

Кабина остановилась, потому что отключился свет.

Из-за отключения электроэнергии на северке остался без света и ТРК «Космос». В это время в лифте находились люди, мужчина и две женщины, одна из которых беременна. Кабина остановилась между этажами. Находившиеся внутри люди сразу связались с техниками, их попросили дождаться помощи. Однако в лифте челябинцам пришлось провести полчаса.

Через некоторое время, по словам застрявших, перестало хватать воздуха, и беременная женщина стала жаловаться на слабость и плохое самочувствие. О том, что остановка лифта связана с отключением света, посетителям комплекса сообщили не сразу.

У беременной женщины начала кружиться голова, она оперлась на поручни, сказала, что ей плохо. В лифте будто не было вентиляции, воздуха не хватало. Даже у меня голова закружилась. Мы стали просить хотя бы двери открыть, чтобы воздух пошел. У нас спросили, где мы застряли — между первым и минус первым этажом. Нам сказали, что оттуда нас точно не достанут, там большое перекрытие потому что. Затем мы снова связались с техниками, отвечала уже девушка-администратор, нам предложили вызвать скорую. Мы сказали, что лучше вызвать МЧС и службу спасения. Нам сказали, что техники уже подошли. Нам открыли двери, пошел свежий воздух. Потом уже нас подняли. В общей сложности мы полчаса где-то провели в лифте.— рассказал сайту «Первый областной» челябинец Руслан.

Происходящее 7 июня в лифте снимали на видео.

Отметим, что в администрации ТРК «Космос» ситуацию прокомментировали, сообщив, что в отключении электроэнергии произошло не по их вине.

Свет выключали по всему микрорайону, какая-то авария на электросети. Это не наша вина. Чтобы открыть лифт, вызывали техников. — рассказали сайту «Первый областной» в ТРК «Космос».

Сейчас электроэнергию дали всем потребителям. Подробности отключения представители «МРСК Урала» предоставят позже.