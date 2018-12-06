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Пригородные поезда запускают по новому расписанию

Пассажирам нужно быть внимательнее при покупке билета.
сегодня в 15:11
  |  Общество
Южноуральцы, путешествующие по области на пригородных поездах, должны быть внимательнее при покупке билета. График движения транспорта меняется. Новое расписание будет актуально и весь 2019 год. Так, считает АО «Свердловская пригородная компания», качество обслуживания пассажиров улучшится.

Общий объем пригородных пассажирских перевозок поездами АО «Свердловская пригородная компания» в Челябинской области не изменится, останется на уровне действующего графика движения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Новое расписание:

  • Пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст — Челябинск отправляется в 17:37 (ранее на 1 ч. 29 мин.), прибывает в 20:08;

  • Пригородный поезд № 6042 сообщением Златоуст — Челябинск отправляется в 18:33 (позднее на 50 мин.), прибывает в 21:52;

  • Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск отправляется в 8:36 (позднее на 1 ч. 36 мин.), прибывает в 09:15;

  • Пригородный поезд № 6006 сообщением Миасс-1 — Челябинск отправляется в 05:36 (ранее на 4 мин.), прибывает в 07:45;

  • Пригородный поезд № 6002 сообщением Кисегач — Челябинск будет отправляться в 05:13 (ранее на 7 мин.), прибывать в 06:55;

  • Пригородный поезд № 6008 сообщением Кисегач — Челябинск отправляется в 16:21 (позднее на 2 ч. 21 мин.), сообщением Бишкиль — Челябинск — в 17:04 (позднее на 2 ч. 23 мин.);

  • Пригородный поезд № 6055 сообщением Челябинск — Златоуст отправляется в 17:20 (позднее на 10 мин.), прибывает в 20:26;

  • Пригородный поезд № 6218 сообщением Челябинск — Шумиха отправляется в 20:50 (ранее на 5 мин.), прибывает в 23:19;

  • Пригородный поезд № 6259 сообщением Нижняя — Челябинск отправляется в 04:51 (позднее на 5 мин.), прибывает в 07:27;

  • Пригородный поезд № 6640 сообщением Екатеринбург-Пасс — Верхний Уфалей отправляется в 10:03 (позднее на 7 мин.), прибывает в 12:42;

  • Пригородный поезд № 6802 сообщением Еманжелиск — Челябинск отправляетсяв 05:28 (ранее на 5 мин.), прибывает в 06:45;

  • Пригородный поезд № 6904 сообщением Верхний Уфалей — Челябинск отправляется в 14:06 (ранее на 22 мин.), прибывает в 17:28;

  • Пригородный поезд № 6902 сообщением Верхний Уфалей — Челябинск отправляется в 04:08 (ранее на 7 мин.), прибывает в 07:30;

  • Пригородный поезд № 6844 сообщением Троицк — Челябинск отправляется в 14:57 (ранее на 1 ч. 5 мин.), прибывает в 17:05;

  • Пригородный поезд № 6841 сообщением Челябинск — Троицк отправляется в 18:45 (позднее на 5 мин.), прибывает в 20:28;

  • Пригородный поезд№ 6642 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей отправляется в 17:59 (ранее на 2 мин.), прибывает в 20:38;

  • Пригородный поезд № 6842 сообщением Троицк — Челябинск отправляется в 07:21 (ранее на 3 мин.), прибывает в 08:05;

  • Пригородный поезд № 6116 сообщением Кропачево — Златоуст будет отправляться в 07:25 (позднее на 5 мин.), прибывать в 10:49;

  • Пригородный поезд № 6117 сообщением Златоуст — Кропачево отправляется в 17:13 (ранее на 2 мин.), прибывает в 20:40;

  • Пригородный поезд № 6130 сообщением Кропачево — Златоуст отправляется в 15:02 (ранее на 20 мин.), прибывает в 18:24;

  • Пригородный поезд № 6515 сообщением Карталы — Магнитогорск отправляется в 06:11 (позднее на 5 мин.), прибывает в 09:15;

  • Пригородный поезд № 6541 сообщением Троицк — Карталы отправляется в 20:30 (ранее на 2 мин.), прибывает в 22:16;

  • Пригородный поезд № 6643 сообщением Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. отправляется в 14:22 (позднее на 11 мин.), прибывает в 17:10;

  • Пригородный поезд № 6542 сообщением Карталы — Троицк отправляется в 05:33 (позднее на 7 мин.), прибывает в 07:19;

  • Пригородный поезд № 6543 сообщением Троицк — Карталы отправляется в 10:54 (ранее на 10 мин.), прибывает в 12:34;

  • Пригородный поезд № 6544 сообщением Карталы — Троицк отправляется в 13:15 (ранее на 57 мин.), прибывает в 14:55.

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