/ Пригородные поезда запускают по новому расписанию

Пассажирам нужно быть внимательнее при покупке билета.

Южноуральцы, путешествующие по области на пригородных поездах, должны быть внимательнее при покупке билета. График движения транспорта меняется. Новое расписание будет актуально и весь 2019 год. Так, считает АО «Свердловская пригородная компания», качество обслуживания пассажиров улучшится.

Общий объем пригородных пассажирских перевозок поездами АО «Свердловская пригородная компания» в Челябинской области не изменится, останется на уровне действующего графика движения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Новое расписание: