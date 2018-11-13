/ Дополнительные поезда отвезут южноуральцев в столицы и ХМАО

РЖД уплотнили график к Новому году.

Встретить Новый год в Москве, Питере или Приобье (поселок в ХМАО) без проблем смогут жители Челябинской области. Для их удобства в период праздников запущены дополнительные поезда. Спрос на билеты по этим направлениям, сообщают в ЮУЖД, действительно повышенный.

В целом на сети железных дорог для обеспечения повышенного спроса на перевозки в новогодние каникулы АО «ФПК» назначило более 1200 дополнительных поездов дальнего следования по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

На поезде № 281 можно будет уехать в Москву 28, 29 декабря, 4 января в 14:45, 2 января в 20:27, 6 января в 15:25. В обратном направлении 28, 30 декабря, 4, 6, 8 января в 19:40 пассажиров повезет поезд № 282.

Поезд № 179 отправится из Челябинска в Санкт-Петербург 29 декабря в 12:20. Обратно можно будет уехать на поезде № 192 1 января в 16:02.

Поезд № 551/552 в Приобье отправится 29 декабря в 12:20, обратно — 30 декабря в 18:56.

Важно помнить, что с 27 декабря по 11 января отменяется курсирование поезда № 689/690 «Челябинск-Екатеринбург» с беспересадочными вагонами «Челябинск-Москва».

Билеты уже продаются в кассах и на сайте.