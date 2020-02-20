Потолок жилого дома обрушился прямо в одну из квартир в Златоусте

По счастливой случайности под завалы не попали люди.

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В Златоусте жители аварийного дома проснулись ночью от жуткого грохота. Оказалось, что причиной страшного шума стал не взрыв, как подумали жильцы, а обвал перекрытий. Балки и строительный мусор упали прямо в одну из квартир.

«В час ночи сильно содрогнулись стены, залезли на чердак, а там дыра. Утром пришел сосед, открыл двери. Мы позвонили в управляющую компанию, но оттуда нам так ничего и не сказали. У нас аварийный дом, с крыши летят кирпичи прямо на улицу, где ходят люди. Эта комната с завалом находится как раз над той, где спим мы и наши дети», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ соседка Ирина Сайгина.

Хозяин квартиры, в которой произошел обвал, дома не находился. В этой квартире он бывает раз в несколько дней.

«Я живу тут периодически, квартира осталась от родителей. Тут постоянно капает, что-то трескается. Но мы не ожидали, что могут рухнуть балки. Больших трещин в стенах не было, только трескалась штукатурка. Мы вызываем управляющую, говорим, что капает с крыши, они сбрасывают снег и все. Сегодня вот тоже сбросили снег. Заактировали, пообещали быстро поправить», — отмечает Владимир Попов.

В управляющей компании ответили, что работы по восстановлению перекрытий будут вести от 10 до 15 дней.

«Сегодня произошла аварийная ситуация, обрушилось перекрытие в жилом помещении, в котором никто не проживал длительное время. Мы предпримем все меры и проведем восстановительные работы. Установлена причина возникновения аварийной ситуации, сгнила балка перекрытия, мы его восстановим за 10-15 дней», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор УК «ЗСС» Татьяна Свиридова.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение, завалы уберут уже сегодня к вечеру. Но это не решит проблем всего дома, поскольку, по словам жильцов, он находится в ужасном состоянии.

«Первое заявление я написал в 1999 году, последнее — в марте 2018, с просьбой о проведении обследования дома», — говорит еще один сосед Владимир Осипов.

Поводов для того, чтобы проверить состояние дома — много: постоянные протечки крыши, трещины прямо в стенах, а также гнилые перекрытия. Несмотря на список недостатков, уезжать из этого дома жильцы не планируют, только пытаются добиться ремонта всего, что может подвергнуть их жизни опасности.