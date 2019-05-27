/ Потолок сауны обрушился в аквапарке в Челябинской области

К счастью, обошлось без пострадавших.

В аквапарке «Водопад чудес» в Магнитогорске обвалился потолок. О произошедшем в субботу, 25 мая инциденте в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» написал один из местных жителей. Он утверждает, что обвал случился, когда внутри сауны находились его жена и ребенок.

Была полная сауна посетителей. К счастью, отделались легким испугом Спасибо инструкторам за оказанную помощь, подержали потолок, помогли всем выйти. — гласит пост в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

Мужчина также интересуется в своей записи, почему цены на посещение комплекса лишь растут, тогда как уровень сервиса падает. По его словам, семья больше не будет посещать аквапарк.

В ГУ МЧС России по Челябинской области сайту «Первый областной» рассказали, что информация о происшествии не поступала. Меж тем магнитогорцы в комментариях к посту жалуются на работу аквапарка. Горожане вспоминают, что раньше «Водопад чудес» был одной из достопримечательностью Магнитогорска, однако сейчас, по их мнению, руководство запустило аквапарк.