В аквапарке в Челябинской области проломился пол

Во время происшествия пострадала посетительница заведения.

В одном из аквапарков на Южном Урале женщина повредила ногу из-за того, что в помещении сауны проломился деревянный пол. О происшествии рассказала ее сестра в социальных сетях. 19 августа они с семьей находились в аквапарке «Водопад чудес» в Магнитогорске, где женщина и получила травму ноги.

«Сегодня моя сестрёнка с семьёй пошли в аквапарк, и в сауне она получила травму. Провалилась доска, и ей в ногу воткнулся саморез», — рассказывает о происшествии сестра пострадавшей в социальных сетях.

По факту происшествия в аквапарке начали внутреннее расследование.

«Проводится служебное расследование внутри предприятия по факту получения травмы женщиной в сауне. Ряд сотрудников работают посменно. Медик, администратор сейчас находятся здесь, а персонал службы водоподготовки сменился. Сейчас вызывают смену, которая работала вчера, чтобы услышать их мнение», — сообщил сайту «Первый областной» Вячеслав Бондаренко, заместитель директора аквапарка «Водопад чудес».

По словам медработника аквапарка, глубокого прокола ноги не было, девушка просто наколола ногу.

Напомним, что в мае 2019 года в одной из саун этого аквапарка на посетителей обрушился потолок. В прошлый раз посетители не пострадали.