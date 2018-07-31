/ Супермаркет в Ленинском районе оцепили полицейские

На место съехались представители экстренных служб города.

Здание на улице Гагарина, рядом с озером Смолино, оцепили. Здесь, на первом этаже, располагается магазин «Пятерочка». Информация об этом в редакцию сайта «Первый областной» поступила от очевидцев. Молодой человек проезжал мимо места в маршрутном такси.

Там перекрыли дорогу, оцепили «Пятерочку». Возле дома собрались ОМОН, полиция, пожарные. Дорога перекрыта, маршрутке пришлось объезжать по дворам. Дыма нет, значит не пожар. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Информацию об оцеплении официально подтвердили в правоохранительных органах. В ведомстве сказали, что сигнал о подозрительном предмете поступил из супермаркета. Проверка показала, что ничего опасного для жизни и здоровья граждан в магазине нет.

На место выезжали сотрудники полиции. Вызов поступил из магазина, располагающегося на первом этаже жилого дома. По прибытии на место было обследовано помещение, ничего опасного не обнаружено. — сообщили сайту «Первый областной» в полиции города.

Сейчас пятиэтажное здание снова доступно к посещению. В ЕДДС Челябинска описали подозрительный предмет. Им оказался забытый в камере хранения дипломат.