/ 17-летний подросток в тыквенной куртке потерялся в Челябинске

Молодого человека разыскивают с конца ноября. ﻿

Несовершеннолетнего челябинца разыскивают больше двух недель. Подросток ушел из дома на северо-западе города в неизвестном направлении еще в ноябре, с тех пор о нем ничего не известно. К розыскам пропавшего уже приступила полиция.



Отделом полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шишмаков Владислав Павлович 2000 года рождения, который 28 ноября 2017 года ушел из дома № 41 по адресу Комсомольский проспект. До настоящего времени его местонахождение не известно. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Приметы разыскиваемого: на вид 18–20 лет, рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета короткие, глаза темно карие. Молодой человек был одет в шапку песочного цвета, куртку тыквенного цвета, брюки черного цвета и ботинки темно-коричневого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам отдела полиции «Курчатовский»: 8(351) 791-48-04; 8(351) 749-40-29, 89193003393, либо 02.