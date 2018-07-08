/ Не дошедшую до дома школьницу разыскивают в Магнитогорске

Девочка не выходит на связь.

В Магнитогорске волонтеры начали поиски школьницы Полины Веревкиной. 13-летняя девочка не вернулась домой. 7 июля ее ждали на улице Суворова, 91/1, но девочка так и не появилась. Родные школьницы утверждают, что Полина направлялась домой, но не дошла. Выйти на связь с девочкой после этого не получалось.

Девочка была одета в серую футболку, черные джинсы, бордовые кроссовки. — сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Полину Веревкину ждут дома, поэтому всех, кто видел ее в Магнитогорске, просят связаться с поисковым отрядом и сообщить о предполагаемом местонахождении школьницы — 8 (351) 2 777 911. Информацию также можно сообщить по номеру 8 908 576 47 33 (Мария) или в отдел полиции — 02.