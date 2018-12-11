/ Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, пропал в Миассе

Дезориентированный человек пропал в конце ноября.

В Миассе ищут Кузнецова Анатолия Федоровича, 55 лет. Он вышел из дома 25 ноября 2018 года и не вернулся. Мужчине требуется медицинская помощь.

Особые приметы: родинка над правой бровью. Рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, карие глаза, русые волосы. Был одет в куртку темно-синего цвета, две кофты — черно-синего и черно-серого цвета, и рубашку в черно-белую клетку. На ногах были черные спортивные штаны и черные валенки. На голове — полосатая шапка, черно-синяя, с помпоном.

Анатолий Федорович может быть дезориентирован и очень нуждается в помощи. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону: 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный) или информационному организатору поиска Екатерине 8−919−347−09−42.