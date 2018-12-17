/ Мужчину с татуировками в виде иероглифов ищут в Челябинске

Молодой человек ушел из дома без телефона и документов.

Уже несколько дней в Челябинске ищут 30-летнего молодого человека. Семенуха Евгений Анатольевич ушел из дома в поселке Полетаево 13 декабря 2018 года и больше не выходил на связь с близкими. Документы и мобильный телефон при этом он оставил дома.

Особые приметы Евгения: рост 180 сантиметров, глаза карие, лысый, на локтях обеих рук татуировки в виде китайских иероглифов. Был одет в пуховик темно-серого цвета с капюшоном, черный комбинезон, черные железнодорожные сапоги и серую вязаную шапку.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Евгения, просят сообщить по телефону: 8(951)455−13−17 (Татьяна).