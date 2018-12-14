/ Молодую девушку почти неделю ищут в Челябинске

С 8 декабря она не выходит на связь с близкими.

В Калининском районе города Челябинска пропала девушка 1996 года рождения, Абдрахманова Алина Римовна. С 8 декабря 2018 года она не выходит на связь с близкими.

Особые приметы Алины: черные глаза и волосы (длина ниже плеч), нормальное телосложение, рост 155 сантиметров. Была одета в черную длинную куртку с серым мехом, ботинки на шнуровке, короткие, темно-серого цвета, шапка темно-серого цвета, на ней надпись на красном фоне. С собой может быть черный рюкзак небольшого размера.

Всех, кто что-то знает о том, где может находиться Абдрахманова Алина Римовна, просят сообщить по телефону: 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный) или информационному организатору поиска Людмиле 8−902−613−32−85.