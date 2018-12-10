/ Копейскую пенсионерку, пропавшую на прогулке, нашли в Долгодеревенском

После затяжного моциона женщина оказалась в больнице.

Благополучно завершились поиски 63-летней Людмилы Малыгиной, не вернувшейся домой с прогулки.

Пенсионерку не застала в квартире внучка, узнала у соседей, что пожилую женщину видели у дома по улице Томилова, но куда она пошла дальше, никто не знал. В итоге родным позвонили из Долгодеревенского. Людмила Малыгина оказалась именно в этом селе.

Бабушку нашли. Она в Долгодеревенском. Позвонили из больницы и сказали, что ее доставили к ним. Подробностей сами не знаем, едем сейчас ее забирать. Спасибо большое, она нашлась благодаря вам! — рассказала сайту «Первый областной» внучка пенсионерки Мария Щендрыгина.

Каким образом женщина преодолела 50 километров, неизвестно.