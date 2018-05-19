/ Уроженка Челябинска с маленьким сыном оказалась без паспорта в Барселоне

Документы женщины похитили в Испании.

Уроженка Челябинска и ее маленький сын едва не остались без документов во время отдыха в Барселоне. У 31-летней Анастасии Гальцевой украли паспорт. Российские документы у испанца без определенного места жительства увидел Роман Халенков, соотечественник потерпевшей. Он забрал паспорта и обратился в консульство России, проинформировав о случившемся, а сами документы отнес в ближайший отдел полиции.

Найти Анастасию Гальцеву оказалось непростой задачей. Женщина не активна в соцсетях и не размещает на своей странице фото, по которым ее можно идентифицировать. В итоге Роману Халенкову помог друг, использовав сервис сравнения изображений.

По паспортному фото нашел ее профиль, в котором не было ни одной личной фотографии. Я связался с ее друзьями, и они нашли Настю в Барселоне, позвонив ее мужу. Анастасия пришла вчера утром в консульство, там уже про нее знали из моего поста в Фейсбук. — поделился с сайтом «Первый областной» Роман Халенков.

В итоге уроженке Челябинска вернули документы. Теперь она без проблем сможет вернуться домой, как и ее маленький сын.