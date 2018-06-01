/ 1,5 миллиона паспортов россиян оказались недействительны

Все документы выданы после 2006 года.

Неожиданная ошибка вскрылась в реестре МВД. Почти 1,5 миллиона паспортов признали недействительными. Все они выданы после 2006 года в разных городах. При этом недействительность паспорта не ошибка сотрудников ФМС, а сбой в базе, которую формировали 12 лет назад. В министерстве внутренних дел признают, что вины граждан в произошедшем нет.

Россиянам, столкнувшимся с этой проблемой, необходимо зайти на сайт МВД в раздел «Проверка по списку недействительных российских паспортов». При выявлении ошибки её устранят в кратчайшие сроки в территориальных органах ведомства. — сообщает Life.ru.

Отметим, что на сайте МВД можно проверить паспорт с помощью онлайн-формы, куда вводится номер и серия документа, либо скачать список паспортов, ошибочно признанных недействительными.

Если ваш паспорт оказался среди недействительных, нужно сообщить в органы внутренних дел об ошибке.