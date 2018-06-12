Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.34 -0.33 73.37 -0.42
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора

Юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора

Торжественное вручение состоялось в День России.
сегодня в 14:12
  |  Общество

Особо отличившиеся в учебе, спорте или творчестве 14-летние жители Челябинской области сегодня, 12 июня, получили паспорта. Традиционно документы, удостоверяющие личность, им вручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На церемонию пригласили 16 юношей и девушек.

Сегодня в вашей жизни важное и торжественное событие. В День России — а это один из главных государственных праздников — вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Все вы изучаете в школе историю и, наверно, знаете, что в прежние времена этот документ имел привилегированный круг людей. Но и сегодня этот документ является главным для человека, дает дополнительные права, накладывает новые обязательства. С ним вы делаете первый большой шаг во взрослую жизнь, и я искренне желаю вам стать достойными гражданами нашей Родины. Поздравляю вас с этим событием и Днем России! Желаю ярких летних каникул, хорошего настроения, новых друзей и успехов в жизни. — обратился к собравшимся Борис Дубровский.

На церемонии, кроме того, выделили школьников, которые прошли отбор и представляли Челябинскую область на Всероссийском конкурсе в рамках акции «Мы — граждане России!». Добавим, многие юноши и девушки активно занимаются волонтерской деятельностью. После мероприятия они смогли неформально пообщаться с губернатором Борисом Дубровским. Вместе с губернатором в церемонии приняла участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Светлана Селиверстова.

Общество
1,5 миллиона паспортов россиян оказались недействительны
01.06.2018
1,5 миллиона паспортов россиян оказались недействительны
Происшествия
Уроженка Челябинска с маленьким сыном оказалась без паспорта в Барселоне
19.05.2018
Уроженка Челябинска с маленьким сыном оказалась без паспорта в Барселоне
Общество
Паспорта безопасности школ и детсадов Челябинской области могли изучить преступники
26.03.2018
Паспорта безопасности школ и детсадов Челябинской области могли изучить преступники
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
11 человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи
сегодня в 14:48
11 человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи
Общество
Юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора
сегодня в 14:12
Юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора
Общество
Южнуральцев поздравили с Днем России из космоса
  
сегодня в 13:35
Южнуральцев поздравили с Днем России из космоса
Общество
В Магнитогорске нашли пожилую жительницу Башкирии
сегодня в 13:13
В Магнитогорске нашли пожилую жительницу Башкирии
В мире
Названа стоимости мини-каюты в космическом отеле
сегодня в 12:54
Названа стоимости мини-каюты в космическом отеле
Общество
Усиленные наряды полицейских следят за порядком в Челябинской области
сегодня в 11:48
Усиленные наряды полицейских следят за порядком в Челябинской области
Происшествия
Отечественная легковушка протаранила припаркованное такси в Челябинской области
сегодня в 11:20
Отечественная легковушка протаранила припаркованное такси в Челябинской области
Общество
На Южном Урале с размахом отпразднуют День России
сегодня в 10:00
На Южном Урале с размахом отпразднуют День России
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6