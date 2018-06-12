/ Юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора

Торжественное вручение состоялось в День России.

Особо отличившиеся в учебе, спорте или творчестве 14-летние жители Челябинской области сегодня, 12 июня, получили паспорта. Традиционно документы, удостоверяющие личность, им вручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На церемонию пригласили 16 юношей и девушек.

Сегодня в вашей жизни важное и торжественное событие. В День России — а это один из главных государственных праздников — вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Все вы изучаете в школе историю и, наверно, знаете, что в прежние времена этот документ имел привилегированный круг людей. Но и сегодня этот документ является главным для человека, дает дополнительные права, накладывает новые обязательства. С ним вы делаете первый большой шаг во взрослую жизнь, и я искренне желаю вам стать достойными гражданами нашей Родины. Поздравляю вас с этим событием и Днем России! Желаю ярких летних каникул, хорошего настроения, новых друзей и успехов в жизни. — обратился к собравшимся Борис Дубровский.

На церемонии, кроме того, выделили школьников, которые прошли отбор и представляли Челябинскую область на Всероссийском конкурсе в рамках акции «Мы — граждане России!». Добавим, многие юноши и девушки активно занимаются волонтерской деятельностью. После мероприятия они смогли неформально пообщаться с губернатором Борисом Дубровским. Вместе с губернатором в церемонии приняла участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Светлана Селиверстова.