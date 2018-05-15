/ Приехать туристом в Челябинск можно с любимым питомцем

Местные отели разрешают держать в номерах кошек и собак.

Челябинские отели рады принимать туристов с домашними животными. Это выяснил сервис путешествий OneTwoTrip, проанализировав услуги в столице Южного Урала. Почти половина отелей, 46% можно назвать pet friendly. В них разрешают останавливаться с собаками и кошками, в некоторых питомцев можно даже держать у себя в номере.

Согласно опросу ВЦИОМ, домашние животные есть у 60% россиян. Не все хозяева готовы путешествовать со своими любимцами, но тех, кто хотел бы отправиться в поездку с питомцем достаточно много. Стоит обратить внимание, что администрацию pet friendly отеля нужно предупреждать о своем намерении поселиться с животным. Также в каждом из них существуют свои правила пребывания: в частности, отели могут ограничить размер и вес животного, взимать дополнительную плату или ввести депозит за возможные повреждения. Впрочем, в тех городах, в которых выбор pet friendly отелей большой, любой турист сможет найти подходящий вариант размещения со своим питомцем. — рассказывает директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.

Вместе с Челябинском в список «дружелюбных» городов попали Ярославль, Волгоград, Красноярск и Уфа. А вот во Владивостоке, наоборот, животных в отели почти не пускают.