/ 81 миллион рублей выплатили пострадавшим в магнитогорской трагедии и их родным

Нуждающихся в компенсации принимают в городской администрации.

Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске, а также члены их семей получают материальную компенсацию. Ранее сообщалось, что из областного и федерального бюджетов выделили 93 миллиона рублей. Уже 88% от этой суммы на руках у пострадавших и их родных.

На текущий момент пострадавшим в трагедии и членам их семей из федерального и областного бюджетов выплачен 81,5 миллиона рублей. За компенсацией аренды жилья обратилось 90 граждан и семей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Всех, кто еще не обратился за компенсацией, но может на нее претендовать, ждут в администрации Магнитогорска.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Он сейчас под наблюдением московских специалистов.