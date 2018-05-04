/ Стало известно число постардавших при столкновении маршрутки и автобуса в Челябинске

Пассажиров общественного транспорта доставили в больницу.

В результате столкновения маршрутки и автобуса на остановке общественного транспорта в Челябинске пострадали два человека.

Информацию об этом предоставили в Госавтоинспекции. Серьезных травм удалось избежать.

В результате ДТП пострадали два пассажира ГАЗели. Пассажиры 1960 и 1972 годов рождения получили телесные повреждения. Одному назначено амбулаторное лечение, второй госпитализирован. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Напомним, информация об аварии появилась сегодня утром, 4 мая. Водитель маршрутного ГАЗа врезался в микроавтобус ПАЗ. В результате столкновения оба автомобиля оказались повреждены.